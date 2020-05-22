«السفر إلى ممالك الخيال» أحدث إصدارات «القومى لثقافة الطفل»

صدر حديثًا كتاب "السفر إلى ممالك الخيال.. حوليات في سينما الطفل" من تأليف الدكتور فاروق إبراهيم، وذلك عن المركز القومي لثقافة الطفل، ضمن سلسلة "دراسات وبحوث ثقافة الطفل"، والكتاب متوفر للقراء بصيغة "PDF".يذكر أن المركز القومي لثقافة الطفل تأسس عام 1980 بقرار رقم 130 لسنة 1980؛ بوصفه جهازًا متخصصًا في مجال الطفولة يوجه برامجه ونشاطاته من أجل تعزيز الطفل المصري والارتقاء المستمر به ودعم الموهوبين والمبدعين من الأطفال في مختلف المجالات الإبداعية والفنية وتعزيز دوره الإيجابي في عملية بناء المجتمع وتنميته بشكل سليم.