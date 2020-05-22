لجنة المرأة بالمجمع المقدس تطلق مبادرة «وقتك غالي»

أطلقت لجنة المرأة المنبثقة عن اللجنة المجمعية للأسرة مبادرة لربات الأسر تحت عنوان "وقتكِ غالي"، بهدف مساعدة الزوجات والأمهات على استثمار أوقات فراغهن بشكل ممتع وبَنَّاء، بما يعود بالنفع عليهن وعلى أسرهن في ظل قضاء وقت أطول بالمنزل بسبب حظر التنقل التي فرضته ظروف فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).وتقدم مبادرة "وقتكِ غالي" لربة الأسرة عشرة أفكار متنوعة، تساعدها على إسعاد أسرتها وإفادة وبناء فكرهم ووجدانهم.ومن ناحية أخرى.. تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، بتذكار عيد الأب القديس الأنبا باخوميوس الشهير بـ"أب الشركة الروحانية".وولد الأنبا باخوميوس، في منطقة طيبة بالأقصر، من والدين وثنيين أجبراه على عبادة الأصنام، فهزأ بهذه العبادة ثم ترهب عند القديس بلامون ومكث تحت طاعته عدة سنين، وأتقن الأنبا باخوميوس أمور الرهبنة جيدًا، ثم أسس شركة رهبانية مقدسة، وأقام رئيسا على الشركة أربعين سنة حتى رحل بسلام.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على مدار 50 يومًا بأيام الخمسين المقدسة، والتي تنقسم لسبع أسابيع يتضمنوا عدة معاني روحية، بحسب الكنيسة القبطية والأرثوذكسية، وهي فترة تتميز بالفرح في طقوسها وصلواتها.