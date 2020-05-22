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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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«العزلة».. ميجان وهاري يحتفلان بعيد زواجهما بعيدًا عن الأعين

الجمعة 22/مايو/2020 - 12:44 م
ميجان وهاري
ميجان وهاري
شيماء دهب
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باحتفال هادئ بعيد زواجهما الثاني، قضى الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل مع ابنهما آرتشي يومًا عائليًا، حيث احتفل الزوجان معًا في قصرهما الخاص في بيفرلي هيلز بعيدًا عن المكالمات الخاصة بالعمل والزيارات.

ووفقًا لصحيفة "الديلي ميل" البريطاني، لم يتلق الزوجان أي مهام عمل أومكالمات في هذا اليوم، وبسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" أغلق الزوجان على نفسيهما، بحيث لا تحدث تجمعات مع أصدقائهما، وحفاظًا على نفسيهما وعلى ابنهما الصغير.

وبنظرة سريعة على المنزل الخاص بهما، فهو يقع على مساحة 22 فدانًا على قمة تل في "بيفرلي ريدج إستيتس"، ويتكون من 8 غرف نوم، و12 حمامًا على الطراز التوسكانى.

كما يحتوي المنزل على مطبخ واسع، من الرخام، بجانب سرير أطفال من اللون الأبيض والرمادى الأنيق.

واستقبلت العائلة الملكية عيد الزواج بتجاهل تام من جانبها، حيث لم توجه رسائل تهنئة للزوجين حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهما، واعتبر رواد المواقع والشخصيات الهامة ذلك تجاهلا من العائلة مقصودا، وذلك بعد خروج الطرفين من كنف العائلة المالكة وقرارهما بالتخلي عن مسئولياتهما الملكية.

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