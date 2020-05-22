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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التخطيط»: 3.68 مليار جملة استثمارات الحكومة لتنمية جنوب سيناء

الجمعة 22/مايو/2020 - 12:40 م
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
أميرة ممدوح
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أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة المصرية تولي أولوية مُتقدمة لتنمية شبه جزيرة سيناء والصعيد في إطار برنامج تنموي متسق ومتكامل ضمن الأهداف العامة لجهود التنمية المكانية، هذا بالإضافة إلى التركيز على المناطق الريفية الأكثر احتياجًا لتضييق الفجوة الداخلية والحد من الهجرة إلى المناطق الحضرية، مع إيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعّدة لاستغلال الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل.

وأوضحت الوزيرة، خلال لقائها بمقر ديوان عام الوزارة؛ اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وذلك لمناقشة خطة العام المالى 2020-21 للمحافظة، ومقترح تطوير مدينة شرم الشيخ وخليج نعمة فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية، أن خطة العام المالى 2020-21 تتضمن توجيه نحو 19.2 مليار جنيه للمحافظات الحدودية (شمال وجنوب سيناء، ومطروح والوادى الجديد) بنسبة نمو تجاوزت الـ60%، متابعة: أن جملة الاستثمارات الحكومية الموجّهة بخطة عام 2020-21 لتنمية محافظة جنوب سيناء تبلغ حوالي 3.68 مليار جنيه، حيث يستحوذ قطاع المياه على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات بنسبة 23.6%.

وخلال اللقاء قالت الدكتورة هالة السعيد، إن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تولي أهمية بالغة بالعدالة المكانية، في الصحة والتعليم واستخدام الموارد الاقتصادية وغيرها، مما يمثل أثرًا إيجابيًا على المجتمع من منظور التماسك والاستقرار وتحقيق النمو الاحتوائي المُستدام، فضلًا عن تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة بين مختلف أقاليم ومحافظات الجمهورية وهو ما يعد هدفًا محوريًا تدور حوله خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتابعت الوزيرة، أن من ضمن أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها فى جنوب سيناء بخطة 2020-21، إنشاء 7 تجمعات سكنية زراعية فى نطاق المحافظة، واستكمال إنشاء جامعة الملك سلمان وعدد من مشروعات مياه الشرب، والنقل والتخزين بالمحافظة.

كما ناقش الطرفان خلال اللقاء تطوير مسار العائلة المقدسة وتطوير منظومة الكاميرات الأمنية بسانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء.

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