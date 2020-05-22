ضبط 585 مخالفة لقرار غلق المحلات والمطاعم والمراكز التجارية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية بكل مديريات الأمن حملاتها المكبرة لضبط مخالفي قرار حظر التجول بناء على القوانين المنظمة لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الإجراءات الاحترازية لمرض كورونا.أسفرت الجهود خلال 48 ساعة عن ضبط (585) مخالفة فى مجال غلق المحلات والمطاعم والمراكز التجارية.تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها- بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب".