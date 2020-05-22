4 إصابات جديدة بكورونا في الصين.. ولا وفيات

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، عدم تسجيل أي وفيات بسبب فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 4 حالات جديدة، بينها حالتان وافدتان من الخارج تم تسجيلهما في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين، ما رفع إجمالي المصابين إلى 82971 شخصا، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا حتى نهاية يوم أمس.وذكرت اللجنة- في تقريرها اليومي- أن حالتي الإصابة المحليتين تم تسجيلهما في مقاطعة جيلين بشمال شرقي الصين، فيما تم الإبلاغ عن حالة واحدة مشتبه فيها وافدة من الخارج في شنغهاي.وأضافت أن 6 أشخاص خرجوا أمس من المستشفيات، ليصل إجمالي المتعافين إلى 78255 شخصا، في حين ظل عدد الحالات الخطيرة عند 8 حالات.وأشارت إلى أنه حتى نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 1711 حالة وافدة من الخارج بينها 1668 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم، فيما لا يزال 4958 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مصابين تحت الملاحظة الطبية، كما تم أمس الإبلاغ عن 35 حالة جديدة دون أعراض.وحتى نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 1063 حالة مؤكدة، بما في ذلك أربع وفيات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و45 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و441 حالة بينها سبع وفيات في تايوان، فيما خرج 1029 مريضا في هونج كونج و45 في ماكاو و407 في تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.