«رمم تمثال أبوالهول».. تعرف على النحات الراحل آدم حنين (صور)

رحل عن عالمنا اليوم، النحات المصري الكبير آدم حنين، عن عمر يناهز الـ91 عامًا، بعد أن ترك بصمة مؤثرة في النحت وكوّن مدرسة عالمية خاصة به في النحت."الدستور" ترصد في التقرير التالي أبرز المعلومات عن الراحل آدم حنين- آدم حنين اسمه الحقيقى صموئيل هنري، هو فنان تشكيلي ونحات مصري، ولد عام 1929، في القاهرة، وتعود أصول أسرته إلى محافظة أسيوط، حيث كانوا يعملون في صناعة الحلى.- تخرج فى كلية الفنون الجميلة عام 1953 وسافر بعدها إلى ألمانيا لدراسة النحت عام 1957.- درس آدم حنين في مرسم أنطونى هيلر في ميونخ سنة 1957 بعد أن أنهى دراسته الحرة بمدرسة الفنون الجميلة على يد الفنان أحمد صبري.- للنوبة مكانة خاصة فى قلبه، حيث عاش في النوبة فترة أثناء منحته للتفرغ من عام 1961 وحتى عام 1969.- عمل كرسام في مجلة صباح الخير 1961، ومستشار فني بدار التحرير للطبع والنشر 1971.- كانت باريس إحدى محطات حياته، حيث سافر إليها وعاش فيها كفنان محترف من سنة 1971.- تحول بفنه للتجريد، واستخدم خامة الفخار الزلطى في تماثيله.- تتميز أعماله بالتركيز على البيئة المحلية والتراث المصري القديم وله قدرة على التعبير عن الواقع الاجتماعي بشكل فريد عن زملائه في المهنة.- له مقتينات في متحف وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة ومتحف الفن الحديث بالقاهرة، وحديقة النحت الدولية بمدينة دالاس الأمريكية وقرية الفن بالحرانية بالجيزة ومبنى مؤسسة الأهرام بالقاهرة. فاز بالجائزة الأولى في مسابقة الإنتاج الفني 1955."مهام أسهم فيها آدم حنين"أسهم آدم حنين في أعمال كثيرة، منها أعمال من الخزف الملون على واجهة مدينة الفنون بالهرم. وتنتصب أمام مبنى مؤسسة الأهرام بالقاهرة أحد طيوره مفرودة الجناحين ومنفذة من البرونز.كما أنجز حنين تمثاله "الحرية" فى وزارة التربية والتعليم.كان حنين عضو لجان التحكيم للمعارض العامة والدولية منذ 1971 ومهرجان السينما بالقاهرة والإسكندرية.أما أبرز إنجازات حنين، فتمثلت في مشاركته فى ترميم تمثال أبوالهول بالجيزة 1990، كما نجح في أن يترك بصمة خاصة به في عالم النحت ويترك أثرًا دوليًا.