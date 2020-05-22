عمرو غلاب يطالب بتكثيف الحملات على الأسواق خلال العيد

طالب النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، وزارة التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الحملات على الأسواق خلال فترة العيد لمواجهة أي تلاعب في الأسعار أو السلع المغشوشة.وشدد النائب - في بيان صحفي له اليوم - على أهمية تفعيل دور كل الأجهزة الرقابية، وإتاحة خدمات التواصل مع المواطنين بشكل أكثر فعالية، والتعامل اللحظي مع هذه الشكاوى.وأشار غلاب إلى أن الأعياد والمواسم غالبًا ما تكون فرصة لترويج بعض السلع الرديئة في ظل زيادة الطلب على المنتجات، موضحًا أن بعض معدومي الضمير يستغل حاجة المواطنين للترويج لمنتجات غير صحية وضارة بصحة المواطنين.ودعا عمرو غلاب، المواطنين إلى أهمية الحفاظ على الصحة العامة والتأكد من صلاحية المواد الغذائية قبل شرائها، مشددًا في الوقت نفسه على الجميع بعدم التفريط في حقه بإبلاغ الجهات المختصة في حال كان هناك أي تلاعب.