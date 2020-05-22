توريد 116 ألف طن قمح وحصاد 122 ألف فدان في الغربية

أعلن المهندس علي عبدالجواد، وكيل وزارة الزراعة في الغربية، أنه تم توريد 116 ألفا و165 طنا و955 كيلو قمح حتى اليوم، من خلال اللجنة العليا المشكلة، بواقع 411 طنا و652 كيلو لشركة المطاحن وللشركة المصرية 533 طنا و204 كيلو، والبنك 915 طنا و173 كيلو.وأضاف عبدالجواد- في تصريحات صحفية- أن المساحة المحصودة من محصول القمح للموسم الجديد، والذي بدأ حصاده بداية أبريل الحالي وحتى الآن، بلغت 122 ألفا و952 فدانا.وناشد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، المزارعين، اتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، فى ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.وأشار إلى أن المساحة المزورعة من محصول القمح في محافظة الغربية، بعد التدقيق النهائي لقطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، بلغت نحو 130 ألفا و703 فدادين.يذكر أنه قد تم تشكيل اللجان الخاصة باستلام محصول القمح، وهي مكونة من مندوب عن مديرية الزراعة، ومندوب عن مديرية التموين والتجارة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، وأمين الموقع التخزيني، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد.