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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مصر تصدر حاصلات زراعية بـ2.3 مليار دولار (فيديو)

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:20 ص
فلاح
فلاح
ياسمين عباس
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قال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن مصر تصدر 70 منتجًا زراعيًا بمختلف أنواع الخضروات والفواكه، وذلك وفق معايير الجودة العالية، لافتًا إلى أن مصر تصدر حاصلات زراعية بقيمة 2.3 مليار دولار.

وأضاف عبدالحميد الدمرداش، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، أن الزراعة تمنح مصر صادرات وصناعات غذائية بإجمالى 5 مليارات دولار منها 2.3 مليار دولار خاصة بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية من الموالح كالبرتقال والعنب والرمان وغيرها، بالإضافة إلى 3 مليارات دولار للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية.

وأشار رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إلى أن هناك تعاونًا وتنسيقًا كاملين مع وزارة الزراعة والحجر الزراعي المصري فيما يخص استقبال الوفود وفتح الأسواق، موضحًا أن موسم تصدير الحاصلات الزراعية فى مصر يبدأ من شهر سبتمبر كل عام وحتى نهاية أغسطس.

ونوه بأن هناك عثرات كثيرة رغم جهود الدولة المصرية ومساعدتها، إضافة إلى المبادرات التي يتم تقديمها للزراعة والصناعة والتجارة، خاصة عقب أزمة فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن هناك عددًا من الدول التي تنافسنا في إنتاج بعض المحاصيل ومنها إسبانيا وتركيا والمغرب وإسرائيل، ولكننا تقدمنا عليها في التصدير الزراعي.

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