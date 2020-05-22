«القوى العاملة»: وصول 2500 مصرى منتهية إقاماتهم من دبى

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار متابعته على مدار الساعة أحوال العمالة المصرية في دول العمل، كشف فيه عن أن اليوم الجمعة سيتم وصول آخر رحلات الطيران الاستثنائي من دبي إلى أرض الوطن.وأوضح التقرير أنه على مدى الأيام الماضية انطلقت من مطار دبي 11 رحلة طيران استثنائية، وعلى متنها ما يقرب من 2500 من أبنائنا العالقين والمنتهية إقاماتهم بالبلاد.من جهته قال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19)، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي يتخذها بعض الدول في هذا الخصوص، وتلقي الوزير تقريرا من الملحق العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي حنان شاهين، أشارت فيه إلى أن اليوم الجمعة يعتبر آخر يوم لوصول رحلات العالقين المنتهية إقاماتهم بدولة الإمارات.