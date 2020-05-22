جواسيس الأغا.. وثائق تكشف تجسس أردوغان على معارضيه في أستراليا

نشر موقع "نورديك مونيتور" السويدى، وثائق سرية كشفت عن قيام وكالة المخابرات التركية بأنشطة تجسس وجمع معلومات، ومراقبة غير قانونية ضد المعارضين والمنتقدين للرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أستراليا.ووفقا لوثائق مسربة من الاستخبارات التركية، تم استهداف شخصية بارزة مرتبطة بجماعة معارضة تركية تدافع عن الديمقراطية في سيدني من قبل عملاء الوكالة، فيما اعتبره الموقع أول نشاط تجسسي موثق للاستخبارات التركية في الأراضي الأسترالية.وتم تحديد الوثيقة التي كشفت عن تفاصيل واقعة التجسس عندما قدم رئيس مكافحة الإرهاب في قسم شرطة أنقرة تقريرًا من 17 صفحة، يضم معلومات استخباراتية تم تمريرها من أستراليا، إلى مكتب المدعي العام في أنقرة، من أجل بناء قضية جنائية زائفة ضد منتقدي ومعارضين أردوغان النظام الحاكم.وبدوره، قام مدير أمن أنقرة، بمشاركة التقرير مع شرطة العاصمة من خلال وسيلة اتصال داخلية تسمى "EBYS"، وقد بحثت شرطة أنقرة عن أسماء المعارضين التي أرسلها جهاز الاستخبارات، وأعدت تقريرا وقدمته إلى مكتب المدعي العام في 16 من مارس الماضي.وأشار "نورديك مونيتور" إلى أنه رغم أن القانون الجنائي التركي ينص على عدم جواز تقديم مذكرات أو معلومات استخباراتية كدليل إدانة في المحكمة، لعدم قدرة الأجهزة القضائية مراجعة تلك الأدلة خلال عملية البحث والتقصي، إلا أن تلك الممارسات باتت شائعة في ظل حكم أردوغان، حيث اعتاد النظام على التجسس على المعارضين، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، واستعمال تلك المعلومات التجسسية لتلفيق القضايا ضدهم.