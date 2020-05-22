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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعيين 869 شابًا ببورسعيد بينهم 10 من ذوى الهمم

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:02 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن تعيين 869 شابًا منهم 10 من ذوى الهمم بمنشآت القطاع الخاص بمحافظة بورسعيد.

وأوضح وزير القوى العاملة، أنه تم صرف منحة الرئيس السيسى للعمالة غير المنتظمة لـ3525 مستحقًا بإجمالى مبلغ مليون و762 ألفًا و500 جنيه في دفعتها الأولى من خلال مكاتب البريد وفروع للبنك الزراعي بالمحافظة على مرحلتين من يوم 13 إلى 16 أبريل واستكمالها من يوم 26 إلى 30 أبريل الماضي.

وتلقى الوزيرتقريرا بذلك من مدير المديرية السيد السنجابي بإنجازات المديرية عن شهري مارس وأبريل الماضيين، أوضح فيه أن المديرية قامت بصرف المنحة الاستثنائية التي قررها وزير القوي العاملة وقدرها 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية لـ2970 عاملًا بإجمالي مبلغ مليون و485 ألف جنيه، كما تم صرف مبلغ 2000 جنيه رعاية الاجتماعي (إعانة مولود).

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