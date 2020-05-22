خالد سرحان: في ممثلين دمهم ثقيل ممكن يقدموا كوميديا (فيديو)

قال الفنان خالد سرحان، إنه لا يوجد شيء اسمه دور خير ودور شر ودور كوميدي ودور تراجيدي، منوهًا بأن الشخصية التي يتم تجسيدها يجب أن تكون من لحم ودم، لافتًا إلى أن المخرج سامح عبدالعزيز مخرج مسلسل "خيانة عهد" يفضل دائمًا أن تكون الشخصيات واقعية.وأضاف سرحان خلال لقائه ببرنامج "الآن" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الفنان يتمنى أن يقدم جميع الشخصيات الخيرة والشريرة، ولكن تجسيد الدور يعتمد دائمًا على ورق المؤلف، مشيرًا إلى أن "هناك ممثل يمتلك الدم الخفيف وممثل آخر "دمه تقيل" ممكن يقدم كوميديا لكن يعتمد حينها على النص".وأشار سرحان إلى أن تقديم المسلسلات الكوميدية صعب، لذلك لا بد أن يكون السيناريو مكتوبًا بشكل جيد جدًا، وأن يكون الممثلين طبيعيين جدًا في أدائهم أمام الكاميرا، حتى يستطيعوا إضحاك الجمهور من الموقف "كوميديا الموقف"، ويعد ذلك من أهم الأسباب الرئيسية لنجاح أي عمل كوميدي.مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى، وخالد أنور، من إخراج سامح عبد‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبوالسعد، والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.