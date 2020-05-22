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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سول تتعهد باستخدام قدراتها الطبية لدعم العملية الأممية لحفظ السلام

الجمعة 22/مايو/2020 - 10:03 ص
كانج كيونج هوا
كانج كيونج هوا
أ ش أ
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تعهدت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا اليوم الجمعة بأن تستخدم بلادها خبراتها الطبية والتكنولوجية لتقديم مساهمات "جوهرية" في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وجاءت تصريحات كانج خلال الجلسة الأولى للجنة الحكومية المكلفة بالإعداد لاستضافة سول للمؤتمر الوزاري للأمم المتحدة لحفظ السلام، المقرر عقده في أبريل من العام المقبل.. حسبما أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقالت كانج:" بناء على قوتنا كقوة تكنولوجية ومكانتنا كقوة طبية، والتي تم تسليط الضوء عليها خلال إدارة أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، نود أن نساهم في تعزيز القدرات الطبية لوحدات عمليات حفظ السلام التي تؤدي واجباتها الصعبة في ظل الظروف الصعبة المختلفة."

وأضافت "ستساعد مثل هذه المساهمات الكبيرة في تعزيز الدعم من أعضاء الأمم المتحدة لجهودنا لنصبح عضوا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وستساعد أيضا على تعزيز الأساس لدخول مواطنينا وشركاتنا إلى المنظمات الدولية."

وبالنسبة لمؤتمر حفظ السلام، تخطط كوريا الجنوبية لدعوة حوالي 1،300 شخص من حوالي 150 دولة لمناقشة سبل تعزيز القدرات التكنولوجية والطبية لتعزيز عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

وأقيم المؤتمر الوزاري لحفظ السلام سابقا في بريطانيا في سبتمبر 2016 وكندا في نوفمبر 2017 ونيويورك في مارس من العام الماضي.

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