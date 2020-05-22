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الجمعة 22 مايو 2020 الموافق 29 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلغاريا تلغي حظر دخول مواطني دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنجن إلى أراضيها

الجمعة 22/مايو/2020 - 09:59 ص
بلغاريا
بلغاريا
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أعلنت وزارة الصحة في بلغاريا أن السلطات ألغت الحظر المفروض على دخول مواطني دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنجن اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة الموافق 22 مايو.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة (صوفيا جلوب) البلغارية على موقعها الإلكتروني - أن رفع الحظر يشمل على وجه التحديد سان مارينو وإمارة أندورا وموناكو وولاية الفاتيكان.

وأضاف البيان "أن السلطات سمحت إلى المهنيين الطبيين والأخصائيين الاجتماعيين في سياق واجباتهم، والموظفين الذين يقدمون الإمدادات الطبية، والمسؤولين الأجانب، مثل رؤساء الدول وأعضاء الحكومات، بالإضافة إلى الدبلوماسيين وموظفي المنظمات الدولية والعسكريين بدخول الأراضي البلغارية".

وأكدت الوزارة أن فترة الحجر الصحي، التي تبلغ 14 يومًا، لن تنطبق بعد الآن على المواطنين البلغاريين ومواطني دول الاتحاد الأوروبي الأخرى الذين يسافرون لأسباب إنسانية والذين يقومون بالأنشطة التجارية والاقتصادية والاستثمارية والأشخاص المرتبطين بشكل مباشر بالإنشاءات وصيانة وتشغيل وضمان سلامة البنية التحتية الاستراتيجية والحيوية لجمهورية بلغاريا، وتنفيذ المشاريع المعتمدة بموجب قانون تشجيع الاستثمار، وتحليل مشاريع المستثمرين المحتملين والأنشطة الأخرى ذات الصلة باقتصاد البلاد.

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