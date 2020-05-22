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الجمعة 22 مايو 2020 الموافق 29 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإدارة الأمريكية تزعم خروج إيران من سوريا بسبب كورونا

الجمعة 22/مايو/2020 - 09:57 ص
القوات الإيرانية
القوات الإيرانية
مروة عنبر
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زعمت الإدارة الأمريكية بأن إيران قد تخرج من سوريا، في حال انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشار المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية بريان هوك، إلى أن لدى إيران الآن دوافع متزايدة للانسحاب من سوريا، وفقا لما نقلته العربية، موضحا خلال مقابلة مع مجلة فورين بوليسي، أن الولايات المتحدة لاحظت انسحابا تكتيكيا للقوات الإيرانية في سوريا.

وأضاف "هوك" أن حماس طهران للحرب بالوكالة عبر الشرق الأوسط ربما يكون انخفض مؤخرا، خاصة مع وفاة أكثر من 7 آلاف شخص في إيران بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى الآن.

وفي السياق، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، أن الهدف من حملة الضغط الأقصى ضد النظام الإيراني هو إرغامه على التصرف كأي دولة طبيعية، وأن يقبل الحضور لإجراء المحادثات، مؤكدة أن الكرة اﻵن في ملعب إيران.

وأضافت أورتاجوس،خلال مقابلة مع إيران إنترناشيونال، أن بلادها تريد من دول العالم المهتمة بالكرامة الإنسانية، أن تنضم إلى العقوبات ضد النظام الإيراني وأن لا تتسامح معه.

وأكدت أنه يجب على الشعب الإيراني أن يعلم أن الولايات المتحدة بجانبه وستستمر في دعمه، وستواجه النظام الإيراني كلما شاهدت انتهاكا لحقوق الإنسان.

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