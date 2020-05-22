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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خبير اقتصادى: مدة تطبيق التقشف حكومى من 3 إلى 6 أشهر

الجمعة 22/مايو/2020 - 09:13 ص
كورونا
كورونا
أسامة الشندويلي
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كشف الخبير الاقتصادي محمد شكري، عن أن سياسة التقشف في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، هو أمر أجرته الكثير من الدول من أجل تخفيض حجم الخسائر التي لحقت بها.

وأضاف شكري في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن حجم الخسائر اكبر من قدرة تحمل أي دولة"، موضحًا أن تطبيقه في مصر مهام للغاية.

وأكد شكري أن مدة التقشف ستكون 3 إلى 6 أشهر، موضحًا أن مجلس الوزراء وجه في مصر بضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي للوزارات والهيئات الحكومية في ظل الأزمة الحالية.

وأشار إلى أن الهدف من التقشف هو تقليل حجم الإنفاق لعدم وجود سيولة، وتلجأ الحكومات لهذا الحل بشكل مؤقت إلى حين انضباط السوق.

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