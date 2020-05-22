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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بنك اليابان يضخ مزيد من القروض لمواجهة كورونا

الجمعة 22/مايو/2020 - 07:36 ص
بنك اليابان يضخ مزيد
بنك اليابان يضخ مزيد من القروض لمواجهة كورونا
وكالات
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قرر بنك اليابان، اليوم الجمعة ضخ المزيد من الأموال في البنوك لمساعدتها على منح قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة وسط تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وسيطرح البنك الإجراء الجديد بقيمة تصل إلى 30 تريليون ين (279 مليار دولار) في يونيو.

ويستهدف توفير دعم إضافي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تكافح وسط الوباء في البلد الذي ضربه الركود.

وقال البنك المركزي الياباني في بيان صدر بعد اجتماع طارئ، إن هذه الخطوة ترفع الحجم الإجمالي لبرامج البنك المتعلقة بالإستجابة لأزمة فيروس كورونا إلى 75 تريليون ين.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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