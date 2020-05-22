ضفدع مدغشقر المكتشف حديثًا معرض للانقراض
الجمعة 22/مايو/2020 - 07:24 ص
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جرى تصنيف أنواع صغيرة من الضفادع المكتشفة حديثًا في مدغشقر على أنها مهددة بالانقراض.
وحسبما أفاد موقع " ديلي ميل "، كان قد جرى اكتشاف الضفادع، التى يبلغ طولها 1 سنتيمترا فقط في منطقة شمال غرب مدغشقر، وقد أطلق عليها اسم "ستامفيا فروشاويرى".
ويقول العلماء "إن الموائل الثلاثة المعروفة للبرمائيات مهددة بشدة بسبب الحرائق والجفاف ومستويات عالية من إزالة الغابات".
وحسبما أفاد موقع " ديلي ميل "، كان قد جرى اكتشاف الضفادع، التى يبلغ طولها 1 سنتيمترا فقط في منطقة شمال غرب مدغشقر، وقد أطلق عليها اسم "ستامفيا فروشاويرى".
ويقول العلماء "إن الموائل الثلاثة المعروفة للبرمائيات مهددة بشدة بسبب الحرائق والجفاف ومستويات عالية من إزالة الغابات".