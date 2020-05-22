ضفدع مدغشقر المكتشف حديثًا معرض للانقراض

جرى تصنيف أنواع صغيرة من الضفادع المكتشفة حديثًا في مدغشقر على أنها مهددة بالانقراض.وحسبما أفاد موقع " ديلي ميل "، كان قد جرى اكتشاف الضفادع، التى يبلغ طولها 1 سنتيمترا فقط في منطقة شمال غرب مدغشقر، وقد أطلق عليها اسم "ستامفيا فروشاويرى".ويقول العلماء "إن الموائل الثلاثة المعروفة للبرمائيات مهددة بشدة بسبب الحرائق والجفاف ومستويات عالية من إزالة الغابات".