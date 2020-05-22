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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير عراقى: تطبيق إجراءات حظر التجوال خلال عطلة عيد الفطر

الجمعة 22/مايو/2020 - 07:21 ص
وزير الصحة والبيئة
وزير الصحة والبيئة العراقي حسن التميمي
وكالات
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صرح وزير الصحة والبيئة العراقي حسن التميمي، أن خلية الأزمة في العراق ستطبق إجراءات حظر التجوال الوقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في أرجاء البلاد خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وقال "التميمي" لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الجمعة: "إن عطلة عيد الفطر المبارك ستكون أقسى فترة على الفرق الطبية في وزارة الصحة والبيئة، حيث سيتوجهون بكل إمكانياتهم للمناطق الست المقررة ضمن خطة الوزارة للحظر الوقائي".

وأضاف: "أن الوزارة ستفرض اجراءات مشددة وسيكون حظر تجوال شامل لمدة 9 أيام في جميع المحافظات من ضمنها فترة عيد الفطر وهي سبعة أيام حيث يشمل الحظر عدم الدخول والخروج إلى المناطق".

وتابع: "أن الكمامات ستكون مرافقا مهما لجميع العراقيين من دون استثناء ولسنوات قادمة وحسب تقديراتنا ستستمر حتى نهاية عام 2021 كوننا نجهل موعد انتهاء الفيروس وعلينا التعايش معه لذلك سيكون التشديد بفرض الغرامات على المواطنين خوفا على حياتهم وانتشار العدوى وعلى الجميع
التعاون للقضاء على فيروس كورونا والحد من خطورته وألا سينتقل إلى مناطق ومحافظات أخرى وستكون نتائجه لايحمد عقباها".

وقال الوزير العراقي: "إن حظر التجوال المناطقي سيطبق في مناطق أخرى في حال ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا وفقا للبيانات الصادرة عن الموقف اليومي للاصابات بعد عطلة العيد وعلى المواطنين التعاون مع الفرق الطبية والصحية والالتزام بالتعليمات للحفاظ على صحتهم".

وكانت الفرق الطبية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية قد شرعت منذ الأربعاء الماضي بفرض إجراءات حظر التجوال المناطقي في 6 أحياء ببغداد هي الصدر والحبيبية والكمالية والشعلة والعامرية والحرية لمدة أسبوعين بعد تفشي فيروس كورونها فيها والبدء بأوسع عملية تحر وفحص بحثا عن مصابين.

وأجملت إحصائية أصدرتها وزارة الصحة والبيئة في العراق مساء أمس الخميس أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بلغ 3877 حالة منها 140حالة وفاة و2483 حالة شفاء في جميع العراق بما فيها مدن إقليم كردستان.

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