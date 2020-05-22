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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تايوان تحث الصين على عدم دفع هونج كونج إلى «اضطرابات أكبر»

الجمعة 22/مايو/2020 - 06:47 ص
جريدة الدستور
وكالات
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حثت الحكومة التايوانية الصين اليوم الجمعة على عدم دفع هونج كونج إلى "اضطرابات أكبر" بسبب قرارات خاطئة وذلك بعدما اقترحت الصين تشريعًا جديدًا للأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة.

وقال مجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان في بيان إن الحزب الشيوعي الصيني ألقى باللوم خطأ على تأثيرات خارجية و"انفصاليين" بهونج كونج في حدوث الاضطرابات بالمدينة.

كما حثت تايوان الحكومة الصينية على "بدء حوار مخلص" مع شعب هونج كونج.

وذكر أليكس هوانج المتحدث باسم المكتب الرئاسي في بيان أن تايوان ستكون أكثر عزما على الدفاع عن الديمقراطية والحرية مشيرا إلى أن مقترح الصين "دولة واحدة ونظامان" لحكم تايوان يعارض تلك المبادئ.

وتطبق الصين هذا النظام لإدارة هونج كونج ويهدف لضمان درجة كبيرة من الحكم الذاتي وذلك منذ عودة المدينة للحكم الصيني في عام 1997.

وتعتبر الصين تايوان إقليما تابعا لها وعرضت عليها نفس النظام الخاص بهونج كونج لكنه قوبل برفض كل الأحزاب الرئيسية في الجزيرة.

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