رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 مايو 2020 الموافق 29 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو يبحث مع نظيره الإيطالي إعادة تشغيل الاقتصاد العالمي

الجمعة 22/مايو/2020 - 06:44 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
بحث مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي هاتفيا اليوم مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو تنسيق الجهود بين الدولتين في إطار الاستعداد لإعادة الأوضاع الطبيعية لمجتمعيهما وإعادة تشغيل عجلة الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كورونا " كوفيد ـ 19 ".

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بومبيو أعرب خلال الاتصال عن إعجابه بمرونة الشعب الإيطالي في مواجهة الجائحة.

وأشارت إلى أن الوزيرين ناقشا كذلك التعاون بشأن تحقيق الاستقرار في ليبيا والتزام الدولتين المستمر بإلحاق الهزيمة بتنظيم داعش.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

موضوعات متعلقة

وفاة أستاذ بـ«طب الإسكندرية» بكورونا

الصحة: 16 وفاة و774 إصابة جديدة بكورونا

إثيوبيا تبدي استعدادها للتعاون مع مصر والسودان بشأن سد النهضة

عرض مسلسل «الاختيار» دون إعلانات.. اليوم

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

وفاة المستشار أحمد غزالى بـ«استئناف القاهرة» جراء إصابته بـ«كورونا»

السيسى ينقذ مصورًا قبل السقوط من شرفة وحدة سكنية

موعد أول أيام عيد الفطر 2020

إثيوبيا تبدي استعدادها للتعاون مع مصر والسودان بشأن سد النهضة

إنفوجراف

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الوجه الجميل لإسماعيل يس.. أوقف التصوير وصرخ:"أبويا .. أبويا"

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

نجم الساعة

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الصحة

7 أطعمة للحماية من انسداد الشرايين

دراسة علمية تحدد الجين المرتبط بالنحافة والمقاوم لزيادة الوزن

هل الكمامة تسبب نقص الأكسجين؟

نصائح للتغلب على المشاعر السلبية في ظل أزمة كورونا

منوعات

بيل كلينتون وجيمس باترسون يصدران رواية بوليسية جديدة

أبرز مهام أطباء الطوارئ بمستشفيات الحجر الصحى

ضفدع مدغشقر المكتشف حديثًا معرض للانقراض

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 22-5-2020

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: بين الأبيض والأسود.. ألوان أخرى للحياة
ماجد حبته
ماذا يحدث فى ليبيا؟
مؤمن المحمدي
أزمة منتصف الشهر
مدحت بشاى
مفكر على الباب
المزيد

الثقافة

صدور الطبعة الثانية من رواية «صليب موسى» لـ هيثم دبور

وكالة الإشعاع الثقافي الجزائرية تنظم «ورشة الكتابة الروائية»

«الرافدين» تطرح كتاب «إشكالية العنف الدينى»

ناقد فني: الحلقة 28 من «الاختيار» من الأفضل في تاريخ الدراما