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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

انخفاض أسعار المستهلكين فى اليابان لأول مرة منذ 40 شهرًا

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:42 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، أن أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان انخفضت بنسبة 0.2 بالمئة على أساس سنوي في أبريل، وهو أول انخفاض منذ 40 شهرًا؛ بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل رئيسي وسط جائحة فيروس كورونا.

وجاءت القراءة متماشية مع توقعات المحلليين الذين استطلعت صحيفة "نيكي بيزنيس ديلي" أرائهم بتراجع نسبته 0.1 بالمئة، وذلك عقب ارتفاع بنسبة 0.4 بالمئة في شهر مارس.

وتعد هذه انتكاسة للاقتصاد الياباني، بعد أن أطلق بنك اليابان تدابير التيسير النقدي القوية لمكافحة الانكماش وإعادة تشغيل الاقتصاد قبل سبع سنوات، مستهدفًا معدل تضخم بنسبة 2 بالمئة في غضون عامين.

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