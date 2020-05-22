رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 مايو 2020 الموافق 29 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

اكتشاف نوع جديد من الكويكبات يشبه المذنبات

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:11 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
رصد الفلكيون نوعًا جديدًا من صخور الفضاء، يمثل تقاطعًا بين كويكب ومذنب، يسمى حزام المذنبات الرئيسي، وعثر عليه وهو يتشارك مدارا مع المشتري.

واكتشف علماء الفلك، الجسم النجمي الفريد، الذي يُطلق عليه اسم 2019 LD2، في سرب من الكويكبات المعروفة باسم طروادة مشترية (وهي مجموعة كبيرة من الكويكبات والتي تتشارك مع مدار المشتري حول الشمس)، وهو الأول من نوعه الذي يُطلق غازا مثل المذنب، حسبما أفاد موقع "ديلي ميل".

وعثر على حزام المذنبات الرئيسي الذي يملك ذيلًا مثل المذنب، من قبل، على الرغم من أن علماء الفلك في جامعة هاواي الذين وجدوا "2019 LDR" يقولون: "إن هذا النوع نادر جدًا".

ورصد العلماء حزام المذنبات الرئيسي في العام الماضي، باستخدام نظام الإنذار الأخير لتأثير الكويكبات الأرضية (ATLAS)، في هاواي، وظهر كإشارة جديدة باهتة في مجموعة طروادة مشترية.

وسمحت ملاحظات المتابعة للكويكب في يونيو 2019 لعلماء الفلك باكتشاف خصائصه الشبيهة بالمذنب، ثم وجد الباحثون في أبريل 2020 أنه لا يزال لديه ذيل.

وهناك الآلاف من الكويكبات في فئة طروادة مشترية، وتنقسم إلى مجموعتين، تلك الموجودة أمام المشتري حيث 2019 LD2 وأخرى خلفه.

ويوجد نظريتان رائدتان يمكن أن تفسرا سبب نشاط LD2 في فئة طروادة مشترية.

ويعتقد علماء الفلك أن غالبية الكويكبات في مجموعة طروادة مشترية هربت قبل أربعة مليارات سنة، عندما وصلت الكواكب إلى مواقعها الحالية.

ويقول العلماء إنه إذا كانت هناك لفترة طويلة، فإن أي جليد سطحي كان يجب أن يهرب قبل فترة طويلة.

وقال الفلكي آلان فيتزسيمونز، من جامعة كوينز بلفاست في إيرلندا، لموقع "ساينس ألرت": "لقد اعتقدنا لعقود من الزمن أن كويكبات طروادة مشترية يجب أن تحتوي على كميات كبيرة من الجليد تحت سطحها، ولكن لم يكن لديهم أي دليل حتى الآن".

وقد أظهر نظام الإنذار الأخير لتأثير الكويكبات الأرضية (ATLAS)، أن توقعات طبيعة هذه الكويكبات الجليدية قد تكون صحيحة.

ومن الممكن أن يكون LD2 قد اصطدم بكويكب آخر، ما أدى إلى إزاحة المادة والكشف عن الجليد، وهو ما تسبب ربما في ظهور الذيل وتسرب الغاز.

وتقول النظرية الأخرى، أن LD2 كان كويكبًا طائشًا تم التقاطه مؤخرًا من قبل المشتري من أبعد نقطة في النظام الشمسي، حيث يكون باردًا بما يكفي ليظل الجليد على السطح، وبالتالي يتسرب ببطء إلى الفضاء ويشكل ذيلًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة المستشار أحمد غزالى بـ«استئناف القاهرة» جراء إصابته بـ«كورونا»

الصحة: 16 وفاة و774 إصابة جديدة بكورونا

السيسي: لا نقبل التقاضي بين أجهزة الدولة في المحاكم

صيغة تكبيرات عيد الفطر المبارك 2020

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

وفاة المستشار أحمد غزالى بـ«استئناف القاهرة» جراء إصابته بـ«كورونا»

السيسى ينقذ مصورًا قبل السقوط من شرفة وحدة سكنية

إثيوبيا تبدي استعدادها للتعاون مع مصر والسودان بشأن سد النهضة

منع «نائب النجيلة» من دخول مستشفى العزل مرة أخرى

إنفوجراف

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الوجه الجميل لإسماعيل يس.. أوقف التصوير وصرخ:"أبويا .. أبويا"

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

نجم الساعة

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الصحة

هل الكمامة تسبب نقص الأكسجين؟

نصائح للتغلب على المشاعر السلبية في ظل أزمة كورونا

شركة أدوية سويدية: مليار جرعة علاجية لكورونا في طريقها للأسواق

نصائح لا غنى عنها لضبط وزنك بعد رمضان

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 22-5-2020

اكتشاف نوع جديد من الكويكبات يشبه المذنبات

النحات الصغير: أهلى السبب الأول فى اكتشاف موهبتى

تريليون دولار تكلفة ترك النساء لوظائفهن بسبب كورونا

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: بين الأبيض والأسود.. ألوان أخرى للحياة
ماجد حبته
ماذا يحدث فى ليبيا؟
مؤمن المحمدي
أزمة منتصف الشهر
مدحت بشاى
مفكر على الباب
المزيد

الثقافة

«الرافدين» تطرح كتاب «إشكالية العنف الدينى»

ناقد فني: الحلقة 28 من «الاختيار» من الأفضل في تاريخ الدراما

تأجيل بث مناظرة فرج فودة بعد اختراق «الإخوان» قناة هيئة الكتاب

«هيئة الكتاب» توضح سبب عدم بث مناظرة فرج فودة