27 حالة وفاة و460 إصابة جديدة بكورونا فى ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الجمعة، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بمقدار 460 إلى 177212.وأظهرت الحصيلة الجديدة، أن عدد الوفيات ارتفع بـ27 حالة ليصل إلى 8174.وكانت بيانات المعهد أظهرت،الأربعاء، ارتفاعًا حادًا بعدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بواقع 83 حالة.يذكر أن ألمانيا سجلت "صفر" وفيات، الإثنين الماضي، بحسب بيانات المعهد المذكور، لكن الوفيات والإصابات عادت لتسجل وفيات جديدة، لكن عددها أقل بكثير مقارنة بالأسابيع الماضية.يذكر أن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل أكدت، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن أزمة كورونا زادت من خطر الحمائية في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن أحد الدروس المستفادة من الأزمة هو أن هناك حاجة لألمانيا ودول أوروبية أخرى لتنويع سلاسل توريد معينة لتصبح أقل اعتمادًا على دولة واحدة أو مورد واحد.