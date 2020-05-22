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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1188 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا فى البرازيل

الجمعة 22/مايو/2020 - 04:54 ص
جريدة الدستور
وكالات
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سجلت البرازيل رقمًا قياسيًا للوفيات اليومية بفيروس كورونا بلغ 1188 شخصًا، وتقترب بوتيرة سريعة من روسيا لتصبح ثاني أكبر بؤرة لتفشي الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة.

وذكرت وزارة الصحة، أن العدد الإجمالي للوفيات في البلاد تجاوز 20 ألفًا، أمس الخميس، مضيفة أن الإصابات الجديدة بلغت أكثر من 18500 في يوم واحد، ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 310 آلاف.

وأضافت الوزارة، أن العدد الفعلي أكبر على الأرجح، مشيرة إلى عدم إجراء اختبارات كشف على نطاق واسع.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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