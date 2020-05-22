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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«جهاز بنى سويف»: الانتهاء من أعمال مرافق الحى الـ13 ديسمبر المقبل

الجمعة 22/مايو/2020 - 04:47 ص
جريدة الدستور
علا العلاف
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قال المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق بالحي الثالث عشر، بالإضافة إلى المرافق الرئيسية بمنطقة التجارة الداخلية بمنطقة الامتداد الجنوبي بالمدينة (أراضي إسكان مميز) على مساحة 720 فدان.

وأضاف رئيس جهاز بني سويف الجديدة، في صريحات خاصة لـ"ادستور"، أن أعمال مرافق الحي الـ13 سيتم الانتهاء منها نهاية ديسمبر 2020.

وأكد على المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من أعمال، مع التأكيد على تطبيق الإجراءاتَ الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية العاملين بموقع المشروعات.

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