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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم حار.. والقاهرة 37 درجة

الجمعة 22/مايو/2020 - 08:01 ص
جريدة الدستور
الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس، اليوم الجمعة، حار نهارًا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وطقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد مثيرة للأتربة.

أما عن حالة الطقس ليلًا، طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ولطيف على شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد.

ومن التوقع، أن تكون هناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية على فترات متقطعة من اليوم، وأمطار خفيفة على جنوب الصعيد على فترات أيضًا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المحافظات المصرية:

العظمى الصغرى
القاهرة 37 22
الاسكندرية 28 20
وادى النطرون 36 22
طنطا 36 21
شبين الكوم 36 21
دمنهور 33 22
بلطيم 28 20
مطروح 27 19
السلوم 28 19
سيوة 35 22
بورسعيد 28 20
دمياط 27 20
الزقازيق 36 22
المنصورة 36 21
الاسماعيلية 36 21
السويس 36 21
العريش 28 20
رفح 28 20
رأس سدر 35 22
نخل 37 20
نويبع 40 27
طابا 37 22
كاترين 34 19
الطور 39 25
شرم الشيخ 40 29
الغردقة 39 27
مرسى علم 37 26
الفيوم 38 25
بنى سويف 40 25
المنيا 40 25
أسيوط 42 27
سوهاج 43 29
قنا 44 30
الأقصر 45 30
أسوان 45 31
ادفو 45 31
أبوسمبل 45 31
الوادى الجديد 44 32
شلاتين 38 27
ابو رماد 38 27
حلايب 34 29
رأس حدربة 37 28

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