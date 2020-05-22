الأرصاد: طقس اليوم حار.. والقاهرة 37 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس، اليوم الجمعة، حار نهارًا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وطقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد مثيرة للأتربة.أما عن حالة الطقس ليلًا، طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ولطيف على شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد.ومن التوقع، أن تكون هناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية على فترات متقطعة من اليوم، وأمطار خفيفة على جنوب الصعيد على فترات أيضًا.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المحافظات المصرية:العظمى الصغرىالقاهرة 37 22الاسكندرية 28 20وادى النطرون 36 22طنطا 36 21شبين الكوم 36 21دمنهور 33 22بلطيم 28 20مطروح 27 19السلوم 28 19سيوة 35 22بورسعيد 28 20دمياط 27 20الزقازيق 36 22المنصورة 36 21الاسماعيلية 36 21السويس 36 21العريش 28 20رفح 28 20رأس سدر 35 22نخل 37 20نويبع 40 27طابا 37 22كاترين 34 19الطور 39 25شرم الشيخ 40 29الغردقة 39 27مرسى علم 37 26الفيوم 38 25بنى سويف 40 25المنيا 40 25أسيوط 42 27سوهاج 43 29قنا 44 30الأقصر 45 30أسوان 45 31ادفو 45 31أبوسمبل 45 31الوادى الجديد 44 32شلاتين 38 27ابو رماد 38 27حلايب 34 29رأس حدربة 37 28