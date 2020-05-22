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الجمعة 22 مايو 2020 الموافق 29 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يشير يرجح تنظيم تجمعات انتخابية بأماكن مفتوحة

الجمعة 22/مايو/2020 - 04:23 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يضطر إلى تنظيم تجمعات انتخابية في أماكن مفتوحة إلى أن ينحسر وباء فيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال ترامب للصحفيين خلال جولة بمصنع تابع لشركة فورد للسيارات في ابسلانتي بولاية ميشيجان "علينا أن نعود إلى التجمعات الانتخابية.. أعتقد أن ذلك سيكون عاجلا وليس آجلا".

ومع بقاء نحو خمسة أشهر على الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر يتراجع الرئيس خلف منافسه جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي في استطلاعات الرأي العامة على مستوى البلاد وفي ولايات تشهد منافسة محتدمة مثل ميجيشان التي فاز بها في انتخابات 2016.

وقال مسئول كبير بحملة ترامب إن مسؤولي الحملة عقدوا اجتماعات الأسبوع الماضي وبحثوا كيفية وموعد استئناف التجمعات الانتخابية الكبيرة التي يطوق إليها ترامب.

وأضاف أن الحملة تهدف لاستئناف التجمعات الانتخابية في منتصف يونيو على أقرب تقدير مشيرا إلى أن المواقع المفضلة هي الولايات التي تشهد منافسة محتدمة مثل ويسكونسن وفلوريدا وبنسلفانيا وميشيجان.

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