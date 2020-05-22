الطاقم الطبى بـ«حجر أسوان» يحتفل بميلاد القمص «بيشوى»

لم تكن روح الوحدة والمحبة والتآخى مجرد كلمات فقط يتم تداولها، ولكنها واقع ملموس يعيشه جميع المصريين، ونرى ذلك فى أجمل صوره بمستشفى أسوان التخصصى بمنطقة الصداقة المخصص للحجر الصحى، حيث حرص الطاقم الطبي على الاحتفال بعيد ميلاد "كاهن كنيسة"، أحد مصابي الحجر، لوصوله لسن الـ71 عامًا.وجاء ذلك وسط أجواء مليئة بالفرحة والبهجة، وشمل الاحتفال، نفخ الجونتيات الطبية بديلًا للبلونات، بالإضافة إلى تقديم تورتة عيد الميلاد له ايضًا، حتى تتم مراسم عيد الميلاد على أكمل وجه.كما حرص الطاقم الطبي بمستشفى أسوان التخصصى بمنطقة الصداقة "الحجر الصحى"، على تقديم مجموعه من الهدايا التذكارية للكاهن والتى من أبرزها: ساعة، وصليب.وتوصلت "الدستور" لبيانات المريض، وهو القمص "بيشوى" وبالميلاد نادى ناروز، كاهن كنيسة القديسة العذراء مريم بمحافظة قنا، عمره 71 عامًا، توافد إلى مستشفة الحجر الصحى بأسوان منذ حوالى 26 يومًا.