رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 مايو 2020 الموافق 29 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 22-5-2020

الجمعة 22/مايو/2020 - 04:50 ص
سعر الحديد والأسمنت
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 22-5-2020
محمد أبوعاصي
طباعة
يقدم لكم "الدستور" أسعار مواد البناء وخاصة سعر الحديد والأسمنت، اليوم الجمعة 22-5-2020، عطلة تعاملات الأسبوع بالأسواق السلعية، حيث حققت الشركات المتخصصة في بيع وتصنيع مواد البناء خسائر مصحوبة بركود في المبيعات، على خلفية تباطؤ عمليات وتعليق حركة التجارة الدولية، بالإضافة إلى توقف شبه كامل في المشروعات العقارية بالسوق المحلي، وهو ما خلف تكدسًا من مواد البناء في الأسواق المحلية تراجعت على أثره أسعارها وسرعان ماعاودت الأسواق المحلية توازنها مرة أخرى.

أسعار مواد البناء اليوم.. سعر الحديد اليوم في مصر

محليًا حققت أسعار الحديد تراجعات طفيفة على خلفية تباطؤ حركة البيع في عطلة نهاية الأسواق في ظل تنامي توقعات بارتفاع تدريجي في الأسعار، مع استقرار الأسواق بشكل تدرجي وعودة حركة العمران واستئناف العمل في المشروعات العقارية.

وذكرت الحكومة المصرية، قبل أيام عزمها اتخاذ إجراءات للتعايش مع فيروس كورونا واستئناف الأنشطة الاقتصادية مرة أخرى، لكبح نزيف الخسائر المستمر.

أسعار الحديد اليوم في مصر


وسجلت أسعار الحديد اليوم في مصر، تراجعًا، حيث سجل حديد المصريين 9500 جنيه للطن، كما سجل حديد العتال 9600 جنيه للطن.

وسجل حديد العشري والكومي 9500 جنيه للطن، وسجل حديد المراكبي نحو 9600 جنيه.

وسجل الحديد الصيني بيانكو 9500 جنيه للطن، كما سجل سعر الطن من حديد عز الدخيلة 10500 جنيه تسليم المستهلك، وسجل الطن من حديد الجيوشى نحو 9600 جنيه.

وسجل حديد المعادي 9800 جنيه للطن، كما سجل حديد بشاي تسليم المصنع 9600 جنيه للطن وسجل تسليم الموزع 9800 جنيه للطن.

وسجل عطية وسرحان 9750 جنيهًا للطن.


سعر الأسمنت المصري اليوم


وسجلت أسواق الأسمنت تراجعات جديدة في بعض الأنواع، حيث قُدرت التراجعات بنحو 5 جنيهات جديدة في المتوسط بالمقارنة بأسعار أمس.

أسعار الأسمنت المصري اليوم

وسجل أسوان 720 جنيهًا للطن، وسجل السويس للأسمنت 720 جنيهًا للطن، كما سجل أسمنت المخصوص سجل 725 جنيهًا للطن.

وسجل أسمنت حلوان 725 جنيهًا للطن، وسجل السويدي للأسمنت 735 جنيهًا.

كما سجل طن أسمنت المسلح نحو 735 جنيهًا تسليم المصنع، وسجل الأسمنت قاهر البحار 740 جنيهًا للطن.

وسجل لافارج للأسمنت نحو 725 جنيهًا للطن، كما سجل أسمنت عسكري بني سويف تراجعًا مسجلًا نحو 720 جنيهًا للطن.

وسجل العريش للأسمنت 725 جنيهًا للطن، وسجل السويس سي ووتر 725 جنيهًا للطن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إقالة مدير «حميات منوف» بعد تسريح مصابي كورونا دون استكمال العلاج

عرض مسلسل «الاختيار» دون إعلانات.. اليوم

إثيوبيا تبدي استعدادها للتعاون مع مصر والسودان بشأن سد النهضة

صيغة تكبيرات عيد الفطر المبارك 2020

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

وفاة المستشار أحمد غزالى بـ«استئناف القاهرة» جراء إصابته بـ«كورونا»

السيسى ينقذ مصورًا قبل السقوط من شرفة وحدة سكنية

إثيوبيا تبدي استعدادها للتعاون مع مصر والسودان بشأن سد النهضة

منع «نائب النجيلة» من دخول مستشفى العزل مرة أخرى

إنفوجراف

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

الوجه الجميل لإسماعيل يس.. أوقف التصوير وصرخ:"أبويا .. أبويا"

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

صوت سعاد حسني أكثر تعبيرًا من وجهها ونيللي مفتعلة.. كيف رأت هند رستم فنانات جيلها

نجم الساعة

الوجه الجميل لإسماعيل يس.. أوقف التصوير وصرخ:"أبويا .. أبويا"

الصحة

هل الكمامة تسبب نقص الأكسجين؟

نصائح للتغلب على المشاعر السلبية في ظل أزمة كورونا

شركة أدوية سويدية: مليار جرعة علاجية لكورونا في طريقها للأسواق

نصائح لا غنى عنها لضبط وزنك بعد رمضان

منوعات

تريليون دولار تكلفة ترك النساء لوظائفهن بسبب كورونا

إجلاء الآلاف فى ولاية أمريكية بعد انهيار سدين

وفاة مولود عمره يومان بكورونا في جنوب إفريقيا

دفعت 100 يورو فحصلت على لوحة لبيكاسو بمليون دولار

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: بين الأبيض والأسود.. ألوان أخرى للحياة
ماجد حبته
ماذا يحدث فى ليبيا؟
مؤمن المحمدي
أزمة منتصف الشهر
مدحت بشاى
مفكر على الباب
المزيد

الثقافة

«الرافدين» تطرح كتاب «إشكالية العنف الدينى»

ناقد فني: الحلقة 28 من «الاختيار» من الأفضل في تاريخ الدراما

تأجيل بث مناظرة فرج فودة بعد اختراق «الإخوان» قناة هيئة الكتاب

«هيئة الكتاب» توضح سبب عدم بث مناظرة فرج فودة