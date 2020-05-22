أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 22-5-2020
الجمعة 22/مايو/2020 - 04:50 ص
محمد أبوعاصيطباعة
يقدم لكم "الدستور" أسعار مواد البناء وخاصة سعر الحديد والأسمنت، اليوم الجمعة 22-5-2020، عطلة تعاملات الأسبوع بالأسواق السلعية، حيث حققت الشركات المتخصصة في بيع وتصنيع مواد البناء خسائر مصحوبة بركود في المبيعات، على خلفية تباطؤ عمليات وتعليق حركة التجارة الدولية، بالإضافة إلى توقف شبه كامل في المشروعات العقارية بالسوق المحلي، وهو ما خلف تكدسًا من مواد البناء في الأسواق المحلية تراجعت على أثره أسعارها وسرعان ماعاودت الأسواق المحلية توازنها مرة أخرى.
وذكرت الحكومة المصرية، قبل أيام عزمها اتخاذ إجراءات للتعايش مع فيروس كورونا واستئناف الأنشطة الاقتصادية مرة أخرى، لكبح نزيف الخسائر المستمر.
وسجلت أسعار الحديد اليوم في مصر، تراجعًا، حيث سجل حديد المصريين 9500 جنيه للطن، كما سجل حديد العتال 9600 جنيه للطن.
وسجل حديد العشري والكومي 9500 جنيه للطن، وسجل حديد المراكبي نحو 9600 جنيه.
وسجل الحديد الصيني بيانكو 9500 جنيه للطن، كما سجل سعر الطن من حديد عز الدخيلة 10500 جنيه تسليم المستهلك، وسجل الطن من حديد الجيوشى نحو 9600 جنيه.
وسجل حديد المعادي 9800 جنيه للطن، كما سجل حديد بشاي تسليم المصنع 9600 جنيه للطن وسجل تسليم الموزع 9800 جنيه للطن.
وسجل عطية وسرحان 9750 جنيهًا للطن.
وسجلت أسواق الأسمنت تراجعات جديدة في بعض الأنواع، حيث قُدرت التراجعات بنحو 5 جنيهات جديدة في المتوسط بالمقارنة بأسعار أمس.
أسعار الأسمنت المصري اليوم
وسجل أسوان 720 جنيهًا للطن، وسجل السويس للأسمنت 720 جنيهًا للطن، كما سجل أسمنت المخصوص سجل 725 جنيهًا للطن.
وسجل أسمنت حلوان 725 جنيهًا للطن، وسجل السويدي للأسمنت 735 جنيهًا.
كما سجل طن أسمنت المسلح نحو 735 جنيهًا تسليم المصنع، وسجل الأسمنت قاهر البحار 740 جنيهًا للطن.
وسجل لافارج للأسمنت نحو 725 جنيهًا للطن، كما سجل أسمنت عسكري بني سويف تراجعًا مسجلًا نحو 720 جنيهًا للطن.
وسجل العريش للأسمنت 725 جنيهًا للطن، وسجل السويس سي ووتر 725 جنيهًا للطن.
أسعار مواد البناء اليوم.. سعر الحديد اليوم في مصرمحليًا حققت أسعار الحديد تراجعات طفيفة على خلفية تباطؤ حركة البيع في عطلة نهاية الأسواق في ظل تنامي توقعات بارتفاع تدريجي في الأسعار، مع استقرار الأسواق بشكل تدرجي وعودة حركة العمران واستئناف العمل في المشروعات العقارية.
وذكرت الحكومة المصرية، قبل أيام عزمها اتخاذ إجراءات للتعايش مع فيروس كورونا واستئناف الأنشطة الاقتصادية مرة أخرى، لكبح نزيف الخسائر المستمر.
أسعار الحديد اليوم في مصر
وسجلت أسعار الحديد اليوم في مصر، تراجعًا، حيث سجل حديد المصريين 9500 جنيه للطن، كما سجل حديد العتال 9600 جنيه للطن.
وسجل حديد العشري والكومي 9500 جنيه للطن، وسجل حديد المراكبي نحو 9600 جنيه.
وسجل الحديد الصيني بيانكو 9500 جنيه للطن، كما سجل سعر الطن من حديد عز الدخيلة 10500 جنيه تسليم المستهلك، وسجل الطن من حديد الجيوشى نحو 9600 جنيه.
وسجل حديد المعادي 9800 جنيه للطن، كما سجل حديد بشاي تسليم المصنع 9600 جنيه للطن وسجل تسليم الموزع 9800 جنيه للطن.
وسجل عطية وسرحان 9750 جنيهًا للطن.
سعر الأسمنت المصري اليوم
وسجلت أسواق الأسمنت تراجعات جديدة في بعض الأنواع، حيث قُدرت التراجعات بنحو 5 جنيهات جديدة في المتوسط بالمقارنة بأسعار أمس.
أسعار الأسمنت المصري اليوم
وسجل أسوان 720 جنيهًا للطن، وسجل السويس للأسمنت 720 جنيهًا للطن، كما سجل أسمنت المخصوص سجل 725 جنيهًا للطن.
وسجل أسمنت حلوان 725 جنيهًا للطن، وسجل السويدي للأسمنت 735 جنيهًا.
كما سجل طن أسمنت المسلح نحو 735 جنيهًا تسليم المصنع، وسجل الأسمنت قاهر البحار 740 جنيهًا للطن.
وسجل لافارج للأسمنت نحو 725 جنيهًا للطن، كما سجل أسمنت عسكري بني سويف تراجعًا مسجلًا نحو 720 جنيهًا للطن.
وسجل العريش للأسمنت 725 جنيهًا للطن، وسجل السويس سي ووتر 725 جنيهًا للطن.