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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الليبى يشن غارات جوية على مليشيات تركية بـ«الأصابعة»

الجمعة 22/مايو/2020 - 03:29 ص
جريدة الدستور
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أعلن اللواء أحمد المسمارى، الناطق باسم القائد العام والقوات المسلحة الليبية، شن غارات جوية على المليشيات التابعة لتركيا، في منطقة الأصابعة.

وقال "المسماري"، في بيان منشور عبر صفحته على موقع "فيس بوك": "توجيه هام لأهالي الأصابعة، قواتكم الجوية تشن سلسلة من الغارات الجوية على مليشيات أردوغان التكفيرية في منطقة الأصابعة ومحيطها، وعليه يرجى توخي الحذر والتزام بيوتكم وعدم الخروج إلا للضرورة".

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، صباح اليوم، أن الفرق الفنية في القوات الجوية العربية الليبية تمكنت من صيانة وتمديد صلاحية 4 طائرات حربية كانت متوقفة منذ فترة طويلة.

وأضاف "المسماري"، في بيان له، أن سواعد المهندسين والفنيين والخبراء الليبين، وبروح وطنية، تمكنوا من إجراء العمرة والإصلاح، وقام الطيارون بطلاعات تجريبية كانت ناجحة حسب معايير استخدام هذه الطائرات.

وقال: "قواتنا الجوية ومنذ بداية المعركة وهي تبدع في عملها، وتقدم التضحيات الجسيمة من أجل أن تكون ليبيا آمنة ومستقرة".

وأردف: "الآن.. انتظروا نتائج باهرة لهذه الطائرات فقد حان وقت استخدامها بكامل قوتها النارية".

وقدم التحية لرجال القوات الجوية من طيارين ومهندسين وفنيين وإدارة عمليات جوية، خاتما بالقول "وما النصر إلا صبر ساعة، وما النصر إلا تعبير عن الإيمان بقضية أمن الوطن وكرامة المواطن الليبي".

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