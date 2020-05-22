أمريكا تسجل 1255 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت الولايات المتحدة 1255 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.في المجموع، توفي 94.661 شخصًا بسبب الفيروس في الولايات المتحدة، من أصل 1.576.542 إصابة تم تشخيصها (25.582 إصابة إضافية بين الساعة 20،30 الأربعاء ومساء الخميس).ونظرًا إلى صعوبة الوصول إلى اختبارات "كوفيد-19" بالنسبة إلى عامة الناس، يُرجح أن يكون عدد الإصابات أعلى بكثير.وبإضافة عدد الوفيات في كندا الأقل تأثرًا بالفيروس مقارنة بجارتها الجنوبية، تكون أمريكا الشمالية قد تجاوزت عتبة المئة ألف وفاة جراء الفيروس.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أمر بتنكيس الأعلام فوق المباني الفيدرالية في الولايات المتحدة لثلاثة أيام تكريما لذكرى ضحايا فيروس كورونا المستجد.وقال ترامب: "سأنكس الأعلام على المباني الفيدرالية والمعالم الوطنية خلال الأيام الثلاثة المقبلة تخليدًا لذكرى الأمريكيين الذين فقدناهم بسبب فيروس كورونا".