رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 مايو 2020 الموافق 29 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أبرز مهام أطباء الطوارئ بمستشفيات الحجر الصحى

الجمعة 22/مايو/2020 - 07:47 ص
جريدة الدستور
دعاء راجح
طباعة
تتنوع مهام فريق الجيش الأبيض في عالم الحجر الصحي وحربهم في القضاء على فيروس كورونا المستجد، وتقديم العلاج للمصابين ورعايتهم حتى يتماثلون الشفاء.

وتلعب كتيبة "الطوارئ" دورًا مهمًا في إنقاذ حياة العشرات من المصابين بفيروس كورونا، حيث تتعدد مهام أفرادها داخل مستشفيات الحجر الصحي.

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد عصام، متخصص الزمالة المصرية في طب الطوارئ والحالات الحرجة، إن العمل في مستشفيات الحجر الصحي من أصعب المهام التي واجهها طوال فترة عمله في مجال الطب، وخصوصًا التعامل مع الحالات الحرجة.

وأضاف "عصام"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المهمة التي يقوم بتأديتها في مستشفيات الحجر الصحي، والتي عمل بها على مدار أكثر من 3 شهور، منذ بداية انتشار فيروس كورونا في مصر، تتركز على متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا، والتي وصفها بأنها أصعب فئة يمكن التعامل معها، وذلك لأن الفيروس يكون قد تمكن من السيطرة على الجهاز التنفسي، وتسبب في إلتهاب شديد بالرئة.

وتابع: "في حالة دخول المصاب بفيروس كورونا في مرحلة الإلتهاب الرئوي الشديد، ذلك يعني أنه دخل في مرحلة متقدمة من المرض، وفشل في بعض وظائف الرئتين، لذلك يحتاج المصاب بالفيروس إلى عناية فائقة ومتابعة صحية مستمرة".

من جانبه، قال الدكتور، محمد عصام، متخصص طب الطوارئ والحاصل على الزمالة المصرية في هذا التخصص، إن مهام طب الطوارئ في مستشفيات الحجر الصحي، متعددة لذلك يتم تقسيم الأدوار فيها لكي يتمكن أطباء الطوارئ من التعامل مع كل الحالات الحرجة نتيجة لإصابتها بفيروس كورونا.

وأضاف"محمد"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه فور وصول المصاب بفيروس كورونا إلى المرحلة الحرجة، وهو ما يعني أن فيروس كورونا تمكن من إلحاق الأذى بالجهاز التنفسي للمريض، يتم العمل على وضع خطة علاج جديدة تتناسب مع حالة المصاب بالفيروس.

وأشار إلى أنه قبل وصول المصاب بفيروس كورونا إلى الحالة الحرجة، يقوم أطباء الطوارئ بوضع سيناريوهات لتطور الحالة الصحية للمريض، بناء على نتائج الكشف والتحاليل التي يتم إعدادها لهم، موضحًا أن خطط العلاج من فيروس كورونا تختلف من شخص لأخر بناء على تقدم الحالة الصحية ومدى إمكانية إحكام السيطرة على الفيروس ونسب شفاء الحالات منه.

من جهته، قال الدكتور محمد ممدوح، متخصص طب الطوارئ، إن مهام أطباء الطوارئ في الحجر الصحي، لا تقتصر على تقديم الرعاية الصحية القائمة على الأشعة والتحاليل وخطط العلاج فقط، وإنما التأهيل النفسي أيضًا.

وأضاف "ممدوح" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا، ليست كبار السن فقط ولكنهم أيضًا من الأطفال والمراحل العمرية المختلفة والفئات المجتمعية المتنوعة، لذلك لابد من خلق لغة تواصل بين المريض والطبيب ليكي يكسبه روح التفاؤل التي تمكنه من محاربة فيروس كورونا والانتصار عليه.

وتابع: "في حالات بتيجي المستشفى معندهاش أمل في الشفاء، وده بيزيد من سوء حالتهم الصحية ويدخلوا في حالات حرجة، علشان كدة دور طبيب الطوارئ أنه يمهد الطريق لخلق طاقة إيجابية في نفوس المرضى، وهو ما يساعد على تحسين المناعة وينشط الجسم ويدفعه للتغلب على فيروس كورونا مع إتباع خطط العلاج".

وأوضح أن التأهيل النفسي للمرضى، وخطط العلاج التي يعدها أطباء الطوارئ للتعامل مع مصابي الحالات الحرجة في مستشفيات الحجر الصحي، ساهم في تحسين العديد من الحالات من مختلف الأعمار، وجعلهم يتجاوزوا مرحلة الخطر والعودة للحياة الطبيعية مرة أخرى.

أما الطبيب أحمد صالح، متخصص طب الطوارئ في مستشفى إسنا التخصصي للحجر الصحي، في محافظة الأقصر، فقد أكد أن دوره يتمثل في خدمة مصاب كورونا على مدار الساعة في مستشفيات الحجر الصحي.

وقال "صالح" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن مهمته في الحجر الصحي تتركز على متابعة الحالات الحرجة وأخر التطورات التي الحالة الصحية لهم، وذلك بشكل لحظي.

وأضاف أنه المسئول على تحديد الحالات التي في حاجة لإجراء التحاليل لها، ومدى حاجة كل حالة للوضع على أجهزة التنفس الصناعي من خلال المتابعة.

وأشار إلى أنه لم تقتصر مهمة طبيب الطوارئ على التحاليل والمتابعة المستمرة للحالات الحرجة، إلا أن مهمته تشمل الإشراف على أوضاع الحالات المصابة بفيروس كورونا، ولكن وضعها لا يزال مستقر، ووضع الاحتمالات حول إمكانية تعرض بعض الحالات لتدهور صحي مفاجئ، وذلك للإسراع في علاج المصابين حتى يتم شفاءهم تمامًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طقس الجمعة حار بالقاهرة والوجه البحري نهارًا مائل للبرودة ليلًا

الصحة: 16 وفاة و774 إصابة جديدة بكورونا

وزير التعليم العالي يكشف موعد الوصول لـ«صفر إصابات» بكورونا

السيسي للمواطنين: اطمئنوا واحذروا.. أزمة كورونا تدار باحترافية

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

وفاة المستشار أحمد غزالى بـ«استئناف القاهرة» جراء إصابته بـ«كورونا»

السيسى ينقذ مصورًا قبل السقوط من شرفة وحدة سكنية

موعد أول أيام عيد الفطر 2020

إثيوبيا تبدي استعدادها للتعاون مع مصر والسودان بشأن سد النهضة

إنفوجراف

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الوجه الجميل لإسماعيل يس.. أوقف التصوير وصرخ:"أبويا .. أبويا"

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

نجم الساعة

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الصحة

7 أطعمة للحماية من انسداد الشرايين

دراسة علمية تحدد الجين المرتبط بالنحافة والمقاوم لزيادة الوزن

هل الكمامة تسبب نقص الأكسجين؟

نصائح للتغلب على المشاعر السلبية في ظل أزمة كورونا

منوعات

بيل كلينتون وجيمس باترسون يصدران رواية بوليسية جديدة

أبرز مهام أطباء الطوارئ بمستشفيات الحجر الصحى

ضفدع مدغشقر المكتشف حديثًا معرض للانقراض

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 22-5-2020

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: بين الأبيض والأسود.. ألوان أخرى للحياة
ماجد حبته
ماذا يحدث فى ليبيا؟
مؤمن المحمدي
أزمة منتصف الشهر
مدحت بشاى
مفكر على الباب
المزيد

الثقافة

صدور الطبعة الثانية من رواية «صليب موسى» لـ هيثم دبور

وكالة الإشعاع الثقافي الجزائرية تنظم «ورشة الكتابة الروائية»

«الرافدين» تطرح كتاب «إشكالية العنف الدينى»

ناقد فني: الحلقة 28 من «الاختيار» من الأفضل في تاريخ الدراما