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أبناء «خاشقجى» يعفون عن قتلة والدهم

عالم

أبناء «خاشقجى» يعفون عن قتلة والدهم

الجمعة 22/مايو/2020 - 02:15 ص
جريدة الدستور
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أعلن أبناء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، عفوهم عن قتلة والدهم، والذي قُتل فى القنصلية السعودية بإسطنبول، محتسبين الأجر عند الله.

وقال صلاح جاشقجي، نجل الصحفي السعودي، في تغريدة له على موقع "تويتر": "فى هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل نسترجع قول الله تعالى فى كتابه الكريم (وجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ).

وأضاف: "ولذلك نعلن نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي، أنا عفونا عن من قتل والدنا ـ رحمه الله ـ لوجه الله تعالى، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله".

وفي 2 أكتوبر 2018 اختفى الصحفى السعودي بعد دخوله القنصلية السعودية بإسطنبول، لتتضارب الروايات حول مصيره، إلا أن النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية أعلنت في 20 من ذات الشهر، مقتل الصحفي السعودي بالفعل، وكشفت عن تفاصيل جديدة بالحادث.

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