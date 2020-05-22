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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يعلن تنكيس الأعلام 3 أيام تكريمًا لضحايا كورونا

الجمعة 22/مايو/2020 - 03:19 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أمر بتنكيس الأعلام فوق المباني الفيدرالية في الولايات المتحدة لثلاثة أيام تكريمًا لذكرى ضحايا فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب: "سأنكس الأعلام على المباني الفيدرالية والمعالم الوطنية خلال الأيام الثلاثة المقبلة تخليدًا لذكرى الأمريكيين الذين فقدناهم بسبب فيروس كورونا"، حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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