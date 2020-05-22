تعرف على أسرار حلقتى النهاية لمسلسل «الاختيار»

استطاع مسلسل "الاختيار" أن يحقق حالة وطنية مؤثرة، بعدما أظهر الجانب البطولي لرجال القوات المسلحة المصرية، وقوة دفعهم على أرض سيناء الكريمة، وذلك من خلال المعارك الملحمية لأبطال رجال الصاعقة المصرية.وينتظر المشاهد متابعه أحداث الحلقة الـ29 والـ30 من العمل الملحمي، حيث نرصد عبر النقاط التالية أبرز التوقعات الخاصة بالحلقتين.تتناول الحلقة الـ29 من المسلسل، القبض على الإرهابي هشام عشماوي، والذي يقدم دوره الفنان أحمد العوضي، حيث سيتم القبض عليه في ليبيا، ويقوم الفنان أحمد السقا بالتحقيق معاه، ومن ثم يتم إعدامه.وتتناول الحلقة الاخيرة من المسلسل، العديد من القصص الخاصة بالشهيد أحمد منسي وأحاديث مع أسرته، ويظهر "كرارة" في أغلب الأحداث من خلال مشاهد الفلاش باك، حيث تحتوي الحلقة على مشاهد إنسانية له ولأسرته.ويتناول العمل قصة حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.وتصدر مشهد أستشهاد أحمد المنسي في الحلقة الـ28 مواقع السوشيال ميديا المختلفة، وذلك عبر تجسيد الفنان أمير كرارة لمشهد أستشهاده في كمين موقعه البرث، حيث حصد المقطع ملايين المشاهدات.المسلسل من بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، وآسر ياسين، ودينا فؤاد، ومحمود حافظ، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.