فجر اليوم.. تصوير الحلقة الأخيرة لمسلسل بـ«100 وش»

يواصل صناع مسلسل بـ"100 وش"، تصوير الحلقة الأخيرة من العمل الكوميدي، الذي نال إشادات كبيرة خلال منافسته الرمضانية الحالية.ويقوم صناع العمل في هذه اللحظات، في تصوير مشاهد الحلقة الـ30 والأخيرة من العمل، بتواجد كافة صناعه، حيث سيمتد التصوير حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجديد، لينتهوا بعد ذلك بشكل كامل من تصوير العمل الرمضاني.ويصور صناع العمل الحلقة الأخيرة في عدة لوكيشانات خارجية وداخلية؛ تطبيقًا لإجراءات السلامة المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في أكثر من منطقة مختلفة بالقاهرة والجيزة.المسلسل من بطولة نيللي كريم آسر ياسين شريف دسوقي لؤي عمران، شريف الدسوقي، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل ومن إخراج كاملة أبو ذكري.وتقع الأحداث في إطار كوميدي لايت، حيث يقع لبطلي العمل العديد من المفارقات الكوميدية.