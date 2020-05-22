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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: أضع كمامة ولكن ليس أمام الكاميرات

الجمعة 22/مايو/2020 - 07:24 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنّه يضع أحيانًا كمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجدّ إذا كانت الظروف تقتضي ذلك، لكنّه أكّد أنّه لا يرغب بفعل ذلك أمام الصحفيين.

وخلال زيارة إلى مدينة إيبسيلانتي بولاية ميشيجان، حيث زار مصنعًا لشركة فورد تحوّل لإنتاج أجهزة للتنفّس الاصطناعي لتلبية الطلب الشديد عليها بسبب جائحة "كوفيد-19"، قال ترامب ردًا على سؤال لأحد الصحفيين عن سبب عدم وضعه كمامة، خلافًا لمسؤولي المصنع الذين كانوا إلى جانبه، إنّه فعل ذلك قبل قليل.

وقال ترامب بسخرية: "لقد وضعت واحدة، ولكني لم أرغب بأن أعطي الصحافيين متعة رؤيتها".

وما لبث الرئيس الأمريكي أن عرض على الصحفيين الكمامة، ولكن من دون أن يضعها على وجهه.

وتابع: "أنا أحبّها كثيرًا صراحة، أعتقد أنني أبدو أفضل بالكمامة".

وبعد وقت قصير، أكّدت شركة فورد، أنّ "ترامب" وضع كمامة خلال "زيارة خاصة" قام بها إلى جزء من المصنع، مشيرة إلى أنّه أزال بعد ذلك كمامته لبقية الزيارة.

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