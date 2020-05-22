شاهد الفيديو الأكثر تداولًا على الإنترنت: استشهاد أحمد المنسى

أحدث مسلسل "الاختيار" ردود أفعال عملاقة وقوية للغاية، بعد حلقة اليوم الخميس الـ28 من العمل، حيث أصبحت الحلقة تريند رقم واحد في كافة الدول العربية لما فيها من أحداث بطولية عن قصة الشهيد أحمد المنسي.وتصدر مشهد استشهاد أحمد المنسي، مواقع السوشيال ميديا المختلفة، وذلك عبر تجسيد الفنان أمير كرارة لمشهد استشهاده في كمين موقعه البرث، حيث حصد المقطع ملايين المشاهدات.ولاقى المشهد حالة تأثر كبيرة من الملايين، بعدما أظهر الدور البطولي الذي يقوم به رجال القوات المسلحة في التصدي لكل أشكال الإرهاب في مدينة سينا، وكيفية التعامل مع الإرهابيين.المسلسل من بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، وآسر ياسين، ودينا فؤاد، ومحمود حافظ، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.