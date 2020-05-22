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الثقافة

«الرافدين» تطرح كتاب «إشكالية العنف الدينى»

الجمعة 22/مايو/2020 - 01:13 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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صدر حديثًا عن جامعة الكوفة توزيع دار الرافدين للنشر٬ كتاب "إشكالية العنف الديني.. دراسة سوسيولوجية في الفكر الشيعي"، للباحث الدكتور عبد الأمير كاظم زاهد٬ بواقع 536 صفحة من القطع المتوسط.

وجاء في مقدمة الكتاب: "يسود اعتقاد أن البحث العلمي الأصيل هو الذي يكتشف حلولًا لمشكلات عصره من خلال إبداع نظريات ورؤى تعالج تلك المشكلات، ومنها ظاهرة المد الإصولي والعنف الديني التي نشأت في بلدان المسلمين في الربع الأخير من القرن الماضي، وما يزال ينمو ويزداد ويتسع، مهددًا الأمن الإنساني والحياة والمدنية، وصار الآن مشكلة عالمية وتحديًا كبيرًا لشعوب العالم.

تشتغل هذه الدراسة على فحص التكون الذهني والمعرفي للعقل الديني أو المذهبي لمعرفة النوازع الدينية للأصولية العنيفة، فاختارت أن تفحص الفكر الشيعي بنيويًا نصوصًا وتعاليم دينية وتفسيرات، لتعرف قبوله أو رفضه للظاهرة؛ لأن العقل المعرفي الذي تصوغه العقيدة الدينية والأحكام والقيم يشكل الوسيط بين عالم الإنسان الداخلي وعالمه الخارجي.

يستهدي البحث بمنهجيات الانثروبولوجيا الثقافية التي ترصد مسار التطور لفكر الجماعة، وتشخص تأثيره في السلوك الفردي والجمعي، الواعي واللاواعي.

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