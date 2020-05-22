5 فنادق جديدة تستوفى الشروط الصحية لاستقبال النزلاء

أعلنت وزارة السياحة والآثار تسليم 5 فنادق، مساء أمس الخميس، شهادة السلامة الصحية، بثلاث محافظات هى القاهرة الكبرى والسويس والإسكندرية، وذلك بعد استيفائها كافة ضوابط السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، للسماح للفنادق الراغبة في التشغيل باستقبال النزلاء ليصبح إجمالي عدد الفنادق التى تسلمت الشهادة الصحية 59 فندقًا على مستوى كافة المحافظات.وأوضح عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أنه خلال أعمال الفحص التي قام بها اليوم عدد من لجان التفتيش المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية، على بعض الفنادق في هذه المحافظات، أسفرت عن أن فندق واحد من ثلاثة فنادق بمحافظة السويس، وفندقين من أربعة فنادق فى محافظة القاهرة الكبرى، وفندقين فى محافظة الاسكندرية، قد استوفت جميع الاشتراطات والضوابط وقد تم إعطاؤها شهادة السلامة الصحية المعتمدة.وأضاف أن الفنادق التي تم فحصها بهذه المحافظات حتى الآن وثبت عدم استيفائها للاشتراطات ستعمل على توفيق أوضاعها وإعادة عملية الفحص لها لاحقا، وستستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات إعادة التشغيل.وأوضح أن الفنادق التي استوفت الشروط اليوم وحصلت على الشهادات في القاهرة الكبرى شملت فندق انتركونتنتال سيتى ستارز وستاى بريدج، أما محافظة السويس شملت فندق ستيلا دي مارى بالعين السخنة، وعن الفنادق فى محافظة الاسكندرية شملت فندق إيبر أوتيل ببرج العرب، وذا چى بالساحل الشمالى.وأهابت وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.