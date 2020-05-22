رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 مايو 2020 الموافق 29 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
أبناء «خاشقجى» يعفون عن قتلة والدهم

مصر

5 فنادق جديدة تستوفى الشروط الصحية لاستقبال النزلاء

الجمعة 22/مايو/2020 - 01:12 ص
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
رامى حسين
طباعة
أعلنت وزارة السياحة والآثار تسليم 5 فنادق، مساء أمس الخميس، شهادة السلامة الصحية، بثلاث محافظات هى القاهرة الكبرى والسويس والإسكندرية، وذلك بعد استيفائها كافة ضوابط السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، للسماح للفنادق الراغبة في التشغيل باستقبال النزلاء ليصبح إجمالي عدد الفنادق التى تسلمت الشهادة الصحية 59 فندقًا على مستوى كافة المحافظات.

وأوضح عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أنه خلال أعمال الفحص التي قام بها اليوم عدد من لجان التفتيش المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية، على بعض الفنادق في هذه المحافظات، أسفرت عن أن فندق واحد من ثلاثة فنادق بمحافظة السويس، وفندقين من أربعة فنادق فى محافظة القاهرة الكبرى، وفندقين فى محافظة الاسكندرية، قد استوفت جميع الاشتراطات والضوابط وقد تم إعطاؤها شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وأضاف أن الفنادق التي تم فحصها بهذه المحافظات حتى الآن وثبت عدم استيفائها للاشتراطات ستعمل على توفيق أوضاعها وإعادة عملية الفحص لها لاحقا، وستستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات إعادة التشغيل.

وأوضح أن الفنادق التي استوفت الشروط اليوم وحصلت على الشهادات في القاهرة الكبرى شملت فندق انتركونتنتال سيتى ستارز وستاى بريدج، أما محافظة السويس شملت فندق ستيلا دي مارى بالعين السخنة، وعن الفنادق فى محافظة الاسكندرية شملت فندق إيبر أوتيل ببرج العرب، وذا چى بالساحل الشمالى.

وأهابت وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

موضوعات متعلقة

وفاة أستاذ بـ«طب الإسكندرية» بكورونا

السيسي: لا نقبل التقاضي بين أجهزة الدولة في المحاكم

صديق منسى المقرب: يده تحركت وحضن والده فى القبر (فيديو)

صيغة تكبيرات عيد الفطر المبارك 2020

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

السيسى ينقذ مصورًا قبل السقوط من شرفة وحدة سكنية

وفاة المستشار أحمد غزالى بـ«استئناف القاهرة» جراء إصابته بـ«كورونا»

إثيوبيا تبدي استعدادها للتعاون مع مصر والسودان بشأن سد النهضة

وزير التعليم: إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بعد العيد

إنفوجراف

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

الوجه الجميل لإسماعيل يس.. أوقف التصوير وصرخ:"أبويا .. أبويا"

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

صوت سعاد حسني أكثر تعبيرًا من وجهها ونيللي مفتعلة.. كيف رأت هند رستم فنانات جيلها

نجم الساعة

الوجه الجميل لإسماعيل يس.. أوقف التصوير وصرخ:"أبويا .. أبويا"

الصحة

هل الكمامة تسبب نقص الأكسجين؟

نصائح للتغلب على المشاعر السلبية في ظل أزمة كورونا

شركة أدوية سويدية: مليار جرعة علاجية لكورونا في طريقها للأسواق

نصائح لا غنى عنها لضبط وزنك بعد رمضان

منوعات

تريليون دولار تكلفة ترك النساء لوظائفهن بسبب كورونا

إجلاء الآلاف فى ولاية أمريكية بعد انهيار سدين

وفاة مولود عمره يومان بكورونا في جنوب إفريقيا

دفعت 100 يورو فحصلت على لوحة لبيكاسو بمليون دولار

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: بين الأبيض والأسود.. ألوان أخرى للحياة
ماجد حبته
ماذا يحدث فى ليبيا؟
مؤمن المحمدي
أزمة منتصف الشهر
مدحت بشاى
مفكر على الباب
المزيد

الثقافة

«الرافدين» تطرح كتاب «إشكالية العنف الدينى»

ناقد فني: الحلقة 28 من «الاختيار» من الأفضل في تاريخ الدراما

تأجيل بث مناظرة فرج فودة بعد اختراق «الإخوان» قناة هيئة الكتاب

«هيئة الكتاب» توضح سبب عدم بث مناظرة فرج فودة