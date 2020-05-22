غلق 5 محلات وتحرير 52 محضرًا للمخالفين بمركز قطور فى الغربية

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع قوات الأمن حملاتها الموسعة لتطبيق حظر فتح المحال التجارية، وكذلك قرار حظر حركة المواطنين بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات طارق رحمي محافظ الغربية.وأوضح أحمد المغاوري، رئيس مركز ومدينة قطور، أن الحملات المكبرة بمركز قطور أسفرت عن غلق وتشميع 5 محلات بمدينة قطور وقرية دماط لمخالفتها قرارات الحظر.وأضاف "المغاوري"، أنه تم تحرير 52 محضرًا للمخالفين، شملت 18 محضر إشغالات، و17 محضر إتلاف أسفلت، و17 محضر نظافة، مؤكدًا على استمرار أعمال النظافة اليومية ورقع القمامة كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بنطاق المركز.