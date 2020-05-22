نادى الصيد يمنح أسرة الشهيد أحمد المنسى العضوية الفخرية

قرر نادي الصيد المصري منح أسرة الشهيد المقدم أحمد المنسي العضوية الفخرية بالنادي لما قدمه لمصر من خدمات وتضحيات، وذلك بعد عرض الحلقة الـ28 من مسلسل "الاختيار"، عبر صفحة النادي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".وأصدر النادي بيانًا حول هذه الواقعة وأسباب اختيار أسرة المنسي للعضوية الفخرية حيث قال: "قرر مجلس إدارة نادي الصيد المصري منح أسرة الشهيد أحمد المنسي العضوية الفخرية بالنادي؛ نظرًا لما قدمه لمصر من خدمات وتضحيات".وأضاف البيان: "سيتم تكريم أسرة الشهيد وتسليمها العضوية الفخرية بعد عيد الفطر المبارك".وأختتم البيان: "حفظ الله مصر وحفظ الله نادي الصيد".ويتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.المسلسل من بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، ومحمود حافظ، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.