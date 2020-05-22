عدد وفيات فيروس كورونا فى البرازيل يتجاوز 20 ألفًا

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البرازيل عتبة العشرين ألفا، بعد تسجيل ارتفاع قياسي لعدد الوفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 1188 وفاة، حسب ما أعلنت وزارة الصحة.وتشهد البرازيل حاليا ارتفاعا في عدد الوفيات والإصابات بالفيروس، إذ سجلت إجمالي 20.047 وفاة و310.087 إصابة مؤكدة، وهي أرقام يقول علماء إنها أقل بكثير من العدد الفعلي.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.