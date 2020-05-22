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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أرملة أحمد منسى تكشف سرًا عن لحظة الاستشهاد

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:49 ص
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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قالت منار سليم، أرملة الشهيد البطل أحمد منسي، إنها كانت منتظرة حلقة اليوم من مسلسل "الاختيار" منذ بداية عرضه، معقبة: "كنت عايزة أشوف وأسمع بنفسي.. الواقع غير السمع".

وأضافت أرملة الشهيد، خلال لقاء خاص ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن أحد الضبط أخبرها منذ فترة قصيرة أن زوجها الشهيد استشهد بالفعل بنفس الوضع الذي ظهر في المسلسل، مضيفة: "أحد الضباط أخبرني أنهم وجدوا أحمد نصفه متدلي من على السور".

وأضافت أن الشهيد منسي كان يحلم، ويتمنى الشهادة، مشيدة بأداء الفنان أمير كرارة لشخصية منسي، معلقة: "برافو عليك يا أمير، قربت جدا من شخصية أحمد".

وعرضت، مساء الخميس، الحلقة الـ 28 من مسلسل "الاختيار" الذي يتناول بطولات الشهيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

ودارت أحداث الحلقة الـ28، ملحمة كمين البرث، التى شهدت استشهاد عدد كبير من رجال الجيش المصرى، وانتهت الحلقة باستشهاد أحمد المنسي بعد قدرته على قتل عدد كبير من التكفيريين، وعرض صناع المسلسل أسماء وصور الشهداء الحقيقين الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن.

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