الجزائر وتونس يرحبان بإنشاء مجلس أعلى مشترك للبحث العلمى

رحب الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون، والتونسي قيس سعيد، بفكرة ضم الطاقات العلمية في البلدين في مجلس أعلى مشترك للبحث العلمي، يؤسس لهذه الغاية، ويوضع تحت إشرافهما المباشر.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس تبون بنظيره التونسي للتهنئة بعيد الفطر المبارك، كما استعرض الرئيسان العلاقات الثنائية بين البلدين.وقال بيان للرئاسة الجزائرية، إن الرئيس عبد المجيد تبون أجرى، اليوم، مكالمة هاتفية مع شقيقه رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك، وتمنى له موفور الصحة والسعادة، وللشعب التونسي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار والاستقرار".وأضاف البيان، أن الرئيسين استعرضا بهذه المناسبة تطور العلاقات المتميزة بين الشعبين الشقيقين، وتبادلا المعلومات حول فاعلية الوسائل المستخدمة في كلا البلدين للحد من تفشي جائحة كورونا.وقال البيان: "استحسن الرئيسان فكرة ضم الطاقات العلمية في مجلس أعلى مشترك للبحث العلمي يؤسس لهذه الغاية ويوضع تحت إشرافهما المباشر".