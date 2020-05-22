أحمد حلمى عن «الاختيار»: تحية لكل شهيد ودائمًا على العهد

تحدث الفنان أحمد حلمي عن مسلسل "الاختيار"، وخاصة بعد عرض حلقته المؤثرة اليوم الخميس، والتي استشهد فيها العقيد أحمد المنسي، ونالت نجاحًا كبيرًا وتصدرت الترند على السوشيال ميديا.ونشر "حلمي"، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، صورته وهو في الخدمة العسكرية، وعلق عليها قائلًا: "دخلت جيش بلدي وخدمت فيه وأفتخر.. سلام لكل دفعتي وزمايلي العساكر ولكل صف ضابط ولكل صول وكل ضابط وكل قائد.. تحية لكل شهيد استشهد في حب الوطن مصر.. حط صورتك وأنت في الجيش تحية ليهم.. كلنا جيش واحد في بلد واحدة.. ودائمًا على العهد يا رجالة".يتناول مسلسل "الاختيار" بطولات أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.المسلسل من بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، وآسر ياسين، ودينا فؤاد، ومحمود حافظ، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.