تسجيل 16 إصابة فى مالى بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة المالية تسجيل 16 إصابة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت الإذاعة المالية نقلا عن بيان لوزارة الصحة أن عدد الإصابات الإجمالي في مالي منذ أول ظهور للوباء وصل 947 إصابة بالفيروس وشفاء 103 آخرين.وأضاف المصدر وصل عدد المصابين بالفيروس في مالي منذ أول ظهور له في مارس إلى 901 إصابة، تعافى منهم 558 مصابا وتوفي 60 آخرون ويتابع 329 مصابين علاجهم في المشافي.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.